Спецпредставители по нормализации отношений Турции и Армении провели вторую встречу

24 фев. 15:18

В Вене сегодня прошла вторая по счету встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД РА.

Участники переговоров подтвердили, что их конечная цель - полноценная нормализация отношений между Ереваном и Анкарой, соответствующая договоренность была достигнута в Москве на первой встрече 14 января.

Рубинян и Кылыч обменялись мнениями относительно конкретных шагов по решению данной задачи, подтвердили согласие продолжить процесс без предусловий.