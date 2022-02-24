Главы МИД России и Китая обменялись мнениями по ситуации на Украине

24 фев. 15:12

Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении российского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Украины от реализации минского "комплекса мер", который был одобрен Советом безопасности ООН.

"Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.