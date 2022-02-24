Почему армянские власти торопятся с выборами президента, зачем Пашиняну "карманный" министр обороны, за что наложено табу на турецко-армянские переговоры - Анализ армянских СМИ за 18 - 24 февраля

Власти Армении не намерены оттягивать процесс выборов президента, поскольку скорее всего избежать второго тура не удастся, а упускать возможность "приватизировать" еще и эту должность "Гражданский договор" не собирается. При определенной сноровке властей Ваагн Хачатрян сможет принять этот пост уже к середине марта.

Власти Армении форсируют выборы президента

Парламентская фракция правящей партии "Гражданский договор" может организовать выборы президента уже 3-5 марта, пишет газета "Жоховурд". "1 марта начинается очередная сессия Национального собрания (парламента) Армении. В течение этой недели и планируется выбрать президента. Но есть одно "но": властям не хватает голосов для избрания Ваагна Хачатряна в первом туре, и фракция обратилась за помощью к оппозиции, однако та отказалась их поддержать.

Дело в том, что для избрания президента в первом туре необходимо набрать три четверти голосов парламентариев, а это 81 голос, тогда как правящее большинство представлено 71 депутатом. Значит, что им потребуется еще 10 голосов оппозиции. Исходя из этого, власти решили провести Хачатряна во втором туре, где потребуется уже 3/5 голосов народных избранников, или 64 их голоса. Решение этой задачи им вполне под силу.

По сведениям газеты, президента планируется выбрать 3-5 марта, после чего 14-15 марта состоится его инаугурация. Напомним, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку еще 23 января. Позже правящая партия выдвинула на этот пост кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатряна.

В Минобороны Армении продолжаются кадровые катаклизмы

В ближайшее время в министерстве обороны Армении ожидаются серьезные кадровые изменения, - читаем в газете "Иравунк". "В частности, новыми кадрами пополнится Генеральный штаб Вооруженных сил Армении. Причин ожидаемых изменений не могут назвать даже военные", – отмечает издание, ссылаясь на свои источники. Впрочем, ясность вносит газета "Жоховурд", которая пишет, что пост начальника Генштаба ВС Армении отныне будет считаться должностью первого заместителя министра обороны - с таким предложением выступило само министерство обороны Армении, планируя внести изменения в закон "Об обороне".

"Согласно проекту решения, предусматривается изложить в новой редакции положения о полномочиях правительства в сфере обороны, установить отдельно правомочия, добавить перечень актов, принимаемых Советом безопасности, включив ряд основных планов и программ, регулирующих сферу обороны и Вооруженных сил, других войск, их экономическую деятельность, мобилизационную готовность и призыв, в единый план обороны Армении. Будет уточнен также круг полномочий премьер-министра, Минобороны и Генштаба, а также министра обороны и начальника ГШ ВС Армении.

Проект включен в повестку заседания правительства Армении, а делается это все для того, чтобы ограничить полномочия начальника Генштаба ВС Артака Давтяна и в конечном счете отправить его в отставку", - пишет автор публикации. По большому счету, Николу Пашиняну нужно, чтобы у него был личный "карманный" министр, который будет полностью владеть и военной, и политической, и гражданской ситуацией, подчиняясь исключительно премьеру. А у армии будет один руководитель, поскольку кадров в ней после провальной войны и так не хватает.

Почему наложили табу на армяно-турецкие переговоры

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян 23-25 февраля будет находиться в Вене, где 24 февраля пройдет вторая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, - пишет газета "Грапарак". В правящей фракции "Гражданский договор" абсолютно не владеют информацией о встрече и вопросах повестки, поэтому ни до встречи, ни после встречи они не обсуждают и интересуются этими вопросами, поскольку на эту тему наложено табу. По нашим сведениям, Рубен Рубинян часто бывает у Никола Пашиняна на правительственной даче и получает указания от него. Отметим, что Ереван и Анкара в декабре 2021 года заявили, что готовы предпринять конкретные шаги, направленные на нормализацию отношений и назначили специальных представителей. Первая встреча спецпредставителей состоялась 14 января в Москве. В "Гражданском договоре" однако есть обеспокоенность в связи с последними российско-украинскими событиями. Не исключают, что Турция отныне будет проводить более агрессивную политику", - пишет автор публикации.

Армения избавляется от опального генералитета

Политические власти Армении продолжают избавляться от тех начальников управлений и генералов, которые присоединились к заявлению бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна с требованием отставки премьер-министра Армении, - читаем в газете "Жоховурд". "18 февраля 2022 года исполняющий полномочия президента Ален Симонян по предложению премьер-министра подписал указ об освобождении Ромика Маргаряна от должности начальника Управления тыла Вооруженных сил Армении. Год назад, 25 февраля 2021 года, Генштаб ВС Армении выступил с заявлением, в котором говорилось:

"Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации. В течение долгого времени Вооруженные силы Армении терпеливо переносили "атаки" со стороны действующих властей, направленные на дискредитацию армии страны, но всему есть свой предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, а неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике поставили страну на грань краха. В связи с создавшейся ситуацией армянские военные требуют отставки премьер-министра и правительства Армении, одновременно требуя воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину. Армия всегда была с народом, как и народ с армией". Заявление подписали должностные лица Минобороны, среди которых также начальник Управления тыла ВС Армении, генерал-майор Ромик Маргарян", - пишет издание.

Оппозиция снова выйдет на улицы?

Депутат парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиционеры собираются сделать все возможное, чтобы сорвать "пораженческую повестку" Армении, - пишет газета "Грапарак". "Сагателян выразил подозрение, что между Арменией и Турцией готовится документ, который не в интересах страны: спецпредставители ведут переговоры не об установлении дипломатических связей, а вокруг другого документа. "Поэтому нужно как можно скорее отстранить эту власть, сорвать ее пораженческую повестку. Если мы будем ждать следующих выборов, возможно, Армении уже не будет", - сказал он. На вопрос, когда собираются начать процесс отстранения, Сагателян заверил: вскоре, и призвал народ самоорганизоваться. По некоторым сведениям, оппозиция намерена возобновить с середины марта уличные акции", - пишет автор публикации.

Армянские прокуроры снова метят в судьи

Прокуроры хотят выйти из системы и стать судьями, - читаем в газете "Жоховурд". "Многие прокуроры подали заявления о приеме на работу в недавно созданный Антикоррупционный суд. Тигран Давтян, назначенный прокурором Управления по взысканию имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры, также подал соответствующее заявление. Такое же желание выразил и заместитель начальника Управления по делам преступлений против человека Генеральной прокуратуры. В ближайшее время предоставим и другие имена", – отмечает издание.

Водители противятся сертификации их авто

Вслед за оппозиционерами к уличным протестам готовятся и армянские водители, - читаем в газете "Жоховурд". "Вчера несколько водителей сообщили, что газозаправочные станции отказываются заправлять их автомобили сжатым природным газом без сертификата. Дело в том, что газозаправочные станции должны заправлять только те машины, которые имеют сертификат проверки, в противном случае газозаправочная станция будет оштрафована. Водители должны каждые два года проводить экспертизу и испытание газовых баллонов, иначе их не будут обслуживать на АЗС. После установки баллона данные автомобиля будут занесены в электронную платформу", – отмечает издание.

Депутат назвал ереванскую Голубую мечеть азербайджанской

Азербайджанские депутаты, побывавшие в Ереване в рамках миссии ПА Евронест, посетили Голубую мечеть, - пишет интернет-издание Aysor.am. "Один из них - Таир Миркишили - опубликовал фотографии на своей странице в фейсбуке, написав: "Мы побывали в Голубой мечети. Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване памятник Азербайджана. Несмотря на надписи на стенах, относящиеся к другому государству, стены, архитектура, дух мечети - наши. Надеемся, что в этой мечети настоящие хозяева вскоре смогут совершать свои молитвы. Ведь молитвы азербайджанцев всегда с добрыми намерениями, и они бывают услышаны", - цитирует издание пост депутата в соцсетях.