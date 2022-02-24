Президент Армении отправил в отставку главу Генштаба

24 фев. 14:35

Начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян отправлен в отставку, такое сообщение опубликовано на сайте президента РА.

Указ о его отставке подписал и.о. президента Ален Симонян.

Напомним, Давтян изначального возглавил Генштаб в мае 2018 года, в июне 2020 года его отправили в отставку после скандала из-за свадьбы сына во время пандемии и локдауна.

Он был снова назначен на тот же пост в марте прошлого года после попытки военного переворота, которую попробовал осуществить его предшественник Оник Гаспарян.

Однако уже в сентябре минувшего года начали ходить слухи о проблемах у Давтяна: тогда было открыто уголовное дело против экс-министра обороны Давида Тонояна и других военных, которых обвинили в приобретении непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн. В январе появилась информация о привлечении Давтяна к этому делу в качестве обвиняемого.