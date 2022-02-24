НАТО развертывает дополнительные силы в восточной части альянса

24 фев. 14:26

Руководство НАТО решило развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса в связи с военной операцией России на Украине, говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам экстренного заседания.

"Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - указано в заявлении.

Также в документе говорится, что альянс "решил предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе". " Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планированием защиты всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными", - приводит заявление ТАСС.