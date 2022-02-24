Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия официально закрепили свое союзничество

24 фев. 14:11

Накануне в Москве в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию состоялась его беседа с членами "Клуба главных редакторов ТАСС", куда входит руководство крупнейших российских СМИ. На встрече, прошедшей на следующий день после подписания Декларации о союзническом взаимодействии РФ и АР, Ильхам Алиев прежде всего отметил глубину и прочность российско-азербайджанских отношений.



"Между Россией и Азербайджаном подписано очень много документов – более 200. Но подписанная вчера Декларация – это особый документ, поскольку по прошествии 30 лет межгосударственных отношений мы вышли на уровень союзничества. Я бы сказал, мы его официально закрепили, потому что характер отношений между Россией и Азербайджаном на протяжении многих лет отвечал всем параметрам отношений союзников. Этот документ не только подводит итог под большой работой, но и открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана, а также перспективы позитивного регионального развития", - сообщил он.



Отвечая на вопрос главного редактора "Российской газеты" Владислава Фронина о сути нового уровня отношений России и Азербайджана, Ильхам Алиев пояснил, что он более высокий, чем прежний уровень стратегического партнерства. "Это, как я уже сказал, результат очень серьезной работы на протяжении многих лет по повышению уровня взаимодействия и результат конкретной работы группы представителей России и Азербайджана в течение более одного года – с января прошлого года – над собственно текстом этой Декларации. Она охватывает практически все сферы жизнедеятельности. И, конечно же, также в стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять эту Декларацию конкретными соглашениями по различным направлениям. Для наших стран определить этот уровень как союзническое взаимодействие – большое достижение и, конечно, большая ответственность. Мы должны вместе в будущем соответствовать этому высокому уровню", - отметил азербайджанский лидер.



Говоря о планах Азербайджана по участию в международных организациях после вопроса гендиректора "Интерфакса" Михаила Комиссара, Ильхам Алиев сообщил о стремлении Азербайджана повысить статус в ШОС. "В ШОС мы уже задействованы в определенном смысле, мы являемся партнером по диалогу, и уже не один год. Это первая ступень, а вторая ступень – наблюдатели. Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. Мои контакты с руководством России, с руководством Китайской Народной Республики и с другими членами ШОС в этом контексте говорят о том, что нет никаких причин для того, чтобы нам статус не подняли. Но это до сих пор не происходит по неизвестным для нас причинам", - рассказал президент Азербайджана.



"Что касается других интеграционных проектов, то мы исходим из целесообразности и того, насколько они отвечают нашим национальным интересам. Союзнические отношения с Российской Федерацией – а 2 пункта из 43 Декларации прямо говорят о вопросах, связанных с оказанием при необходимости военной помощи, пункт 6-й и пункт 16-й – я думаю, этого вполне достаточно. Шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан. С другими членами ОДКБ, за исключением Армении, у нас также очень доверительные, близкие, дружеские отношения. Думаю, что после окончания Второй Карабахской войны отношения с Арменией тоже нормализуются. Во всяком случае, мы официально заявили о желании заключить мирный договор с Арменией. Наверное, на каком-то этапе это произойдет. Но в нынешних геополитических реалиях мы должны быть реалистами, не должны желать того, что достигнуть невозможно. Мы должны двигаться в направлении установления прочного мира на Кавказе", - призвал Ильхам Алиев.



Также он рассказал о том, какое внимание в Азербайджане уделяется русскому языку. "Что касается обучения на русском языке, то это сознательная политика. Мы делаем это, естественно, в первую очередь для себя, чтобы те, кто хотят обучаться на русском языке – и азербайджанцы, и не азербайджанцы – имели такую возможность. Востребованность русского сектора в школах большая, обучаются более 140 тыс детей, а более 15 тыс азербайджанских граждан обучается в вузах на русском отделении. Перед визитом в Москву мне дали справку, где сказано, что и в России существуют отделения на азербайджанском языке, около 80 школ, мы это очень приветствуем с тем, чтобы азербайджанцы и граждане России, и те, кто здесь работает, и их дети могли бы тоже учиться на своем языке. То есть это взаимный процесс полностью в духе сотрудничества. И это касается не только образования, но в целом отношения к русскому языку. В Азербайджане существует государственный вуз - Славянский университет, где в первую очередь изучают русский язык и готовят преподавателей русского языка и других славянских языков", - напомнил азербайджанский лидер.



Говоря об отношениях в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция, он указал на перспективу формирования постоянного трехстороннего формата. "С двумя великими странами, с двумя соседями Азербайджан имеет союзнические отношения. Я думаю, ни одна другая страна не может этим похвастаться, я уже не говорю о том, что со страной-членом НАТО и страной-руководителем, де-факто, ОДКБ. Это на самом деле достижение и, наверное, ни для кого не секрет, что уже формируется де-факто трехсторонний формат сотрудничества. Он еще не формализован, еще не было встреч министров иностранных дел, не говоря о президентах, но он формируется на основе общих интересов, прагматизма и схожести. Ни для кого не секрет, что речь о схожести систем управления и ценностей, которым мы привержены. Нам, например, очень приятно, что между президентами Эрдоганом и Путиным существуют очень доверительные отношения. Оба они об этом публично говорят. Так что я думаю, наверное, недалек тот день, когда мы будем формализовать эти отношения", - сообщил Ильхам Алиев.