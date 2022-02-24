WTI выросла выше $100

24 фев. 14:08

Легкая нефть WTI взяла психологически важный порог в $100 за баррель на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Об этом следует из данных торгов.

Цена фьючерсов с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 13.35 мск достигла $100,14 за баррель, подорожав на $8,04 (8,73%) относительно итогового значения среды, передает "Интерфакс".

Ранее апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $105,32 за баррель, это на $0,48 (8,76%) выше закрытия предыдущей сессии.

Оба сорта обновили максимумы с 2014 года.