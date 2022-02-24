Россиянам могут запретить въезд в страны Евросоюза

24 фев. 14:01

Бельгия предлагает Европейскому союзу прекратить выдавать визы всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Об этом заявил сегодня госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди на фоне начала Россией военной операции на Донбассе.

"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на [выдачу] виз россиянам не должен быть табуирован", - цитирует его ТАСС.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.