Аксенов рассказал, сколько времени потребуется на подготовку Северо-Крымского канала к приему воды с Украины

24 фев. 13:51

Технические проблемы, связанные с запуском воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым, можно устранить за двое суток, рассказал телеканалу "Россия 24" глава республики Сергей Аксенов.

Политик уточнил, что канал в основном готов к запуску, однако пока находится в "рассохшемся" состоянии.

По словам Аксенова, в первое время водопотери из канала могут достигать 30-40%.

Напомним, ранее сегодня глава Крыма поручил госкомитету по водному хозяйству и мелиорации провести подготовку Северо-Крымского канала к приему воды.