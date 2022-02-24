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Армянские националисты хотят извлечь пользу от обострения ситуации на Украине

Роберт Газарян специально для "Вестника Кавказа"
Армянские националисты хотят извлечь пользу от обострения ситуации на Украине

Обострение ситуации вокруг Украины вызвало заметный переполох среди армянских националистов. Для них обрели актуальность запланированные на весну политические акции, лейтмотивом которых станет призыв к перезагрузке псевдопатриотического движения армянских сепаратистов 1988-1991 годов.

Подобно событиям многолетней давности, в ходе которых националистическая риторика в Армении и Карабахе прикрывалась демократичными лозунгами периода "перестройки", предстоящие акции должны быть приурочены признанию ДНР и ЛНР. Реваншисты надеются реанимировать мотивацию своих сторонников, продемонстрировав якобы возможность аналогичного признания уже несуществующей "НКР". По замыслу националистов, поддержка российской политики на Донбассе может обернуться внезапными дивидендами в отношении армянской оккупации Карабаха, став альтернативной российско-азербайджанскому сближению. Поэтому в поддержку признания ДНР и ЛНР уже высказался ряд видных членов армянской диаспоры в России, лояльных сторонникам армянских оккупационных сил на территории Азербайджана.

Сейчас оппоненты руководства Армении озабочены поиском ключевого аргумента по низложению премьера Никола Пашиняна. Поскольку требование расследовать причины поражения Армении в 44-дневной войне не возымело желаемого результата, сейчас противники Пашиняна рассчитывают раскачать общественность, используя пассивность премьера на внешнеполитической арене. Пашинян упустил сближение России и Азербайджана, которое отразилось в Декларации о союзническом взаимодействии, молчит в отношении уголовного преследования лидеров карабахского клана, инициированного руководством Азербайджана, стало быть, его можно считать врагом армянского "освободительного движения" и вообще "турецким агентом". Признание Россией ЛНР и ДНР должно убедить армянского обывателя в том, что как глава правительства Пашинян абсолютно бездарен, поскольку не сумел добиться признания режима "НКР".

Теперь армянские националисты рассчитывают на геополитическую трансформацию в регионе. Дело в том, что вскоре после подписания указа о признании Россией ДНР и ЛНР, МИД Турции выступил с заявлением, в котором обозначил решение Москвы как неприемлемое и противоречащее международным правовым нормам. Армянские реваншисты верят, что поскольку Турция стремиться участвовать в миротворческом процессе между Арменией и Азербайджаном, разногласия между Анкарой и Москвой могут подтолкнуть Кремль пересмотреть значение турецкого фактора в переговорном процессе по послевоенному мироустройству. В таком случае сбудется заветная мечта армянского национализма - поспособствовать столкновению интересов России и Турции, оказав идеологическую поддержку российской политике в регионе. Подобная перспектива подтвердит многолетний миф карабахского клана, согласно которому России якобы выгодно региональное усиление Армении за счет ослабления турецкого влияния.

В действительности же существующие противоречия между Турцией и Москвой не могут повлиять на продвижение миротворческой политики на Южном Кавказе, поскольку преодоление, в том числе, региональной транспортной блокады удовлетворяет интересы всех, кроме воинствующих армянских реваншистов, комфортно расположившихся за спинами российских миротворцев, призванных соблюдать мир в регионе, а не прикрывать тыл партии войны.

Однако обострение ситуации на Украине может спровоцировать замедление миротворческого процесса в Армении. В таком случае Пашинян и его команда сосредоточатся на внутриполитической борьбе, вынося за скобки политической повестки выполнение достигнутых договоренностей, так как ситуация в Донбассе будет требовать повышенного внимания России. Аналогичным образом политической передышкой могут воспользоваться и оппоненты армянского премьера, поскольку любые вялотекущие процессы внутри республики на фоне геополитического противостояния Запада и России не способны обнажить беспомощность и бесполезность армянской националистической оппозиции.

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