Зеленский ставит Украину под ружье

24 фев. 13:28

Все граждане, способные защищать Украину, получают оружие от государства, сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский.

По его словам, будущее народа зависит от каждого его представителя.

"Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации", - приводят его слова украинские СМИ.

Зеленский добавил, что МВД привлекает к защите страны своих ветеранов.

Глава государства указал, что работа в сегодняшних непростых условиях - тоже вклад в оборону, и от каждого предприятия и бизнесмена зависит будущее Украины.

Кроме того, президент внес в Раду закон о всеобщей мобилизации.