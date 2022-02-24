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Зеленский ставит Украину под ружье

Зеленский ставит Украину под ружье

Все граждане, способные защищать Украину, получают оружие от государства, сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский.

По его словам, будущее народа зависит от каждого его представителя.

"Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации", - приводят его слова украинские СМИ.

Зеленский добавил, что МВД привлекает к защите страны своих ветеранов.

Глава государства указал, что работа в сегодняшних непростых условиях - тоже вклад в оборону, и от каждого предприятия и бизнесмена зависит будущее Украины.

Кроме того, президент внес в Раду закон о всеобщей мобилизации.

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