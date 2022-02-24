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Великобритания созывает экстренный саммит НАТО из-за военной операции России

Великобритания созывает экстренный саммит НАТО из-за военной операции России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно организовать лидеров всех стран НАТО из-за военной операции России на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я выступлю с обращением к нации сегодняшним утром по поводу российского вторжения на Украину. Я также проведу разговор с лидерами
Группы семи и призываю провести срочную встречу лидеров НАТО как можно быстрее", - сказал британский премьер.

Джонсон также отметил, что начатая Россией военная операция - это катастрофа для континента.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

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