Спикер Госдумы - гражданам Украины: спецоперация не угрожает мирным гражданам

24 фев. 13:07

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram обратился к гражданам Украины.

"Мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - подчеркнул он.

"Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит", - обратил внимание Володин.

Спикер напомнил, что русские и украинцы - один народ, призвал подумать об общей истории, общих победах, отметил, что у двух народов одна культура и одна вера.

Политик призвал граждан Украины попросить знакомых военных сложить оружие, чтобы не принимать участия в защите интересов НАТО и Америки, слушаясь "преступных приказов" действующего в Киеве "антинародного режима".

По его словам, Россия не может оставаться равнодушной к судьбе Украины, необходимо думать о нашем общем будущем, жить в дружбе и согласии, не забывая, что именно за это воевали наши деды и отцы.