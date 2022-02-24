Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - цитирует его ТАСС.
Глава государства добавил, что украинские военные ведут тяжелые бои в Донбассе.
Ранее, 22 февраля, Зеленский сообщил, что поручил запрос от МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Напомним, сегодня Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик после поступивших накануне от глав ДНР и ЛНР обращений о помощи в отражении военной агрессии Украины.