Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

24 фев. 12:35

Украина разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - цитирует его ТАСС.

Глава государства добавил, что украинские военные ведут тяжелые бои в Донбассе.

Ранее, 22 февраля, Зеленский сообщил, что поручил запрос от МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Напомним, сегодня Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик после поступивших накануне от глав ДНР и ЛНР обращений о помощи в отражении военной агрессии Украины.