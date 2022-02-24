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Lufthansa остановила авиасообщение с Украиной

Lufthansa остановила авиасообщение с Украиной

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa на фоне обострения ситуации вокруг Украины полностью приостановила авиасообщение с Украиной. Об этом говорится в опубликованном заявлении авиаперевозчика.

При этом в Lufthansa отметили, что авиакомпания "постоянно следит за развитием ситуации и примет решение о дальнейших рейсах позднее".             

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

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