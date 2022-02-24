Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

24 фев. 12:19

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение комитету по водному хозяйству республики готовить Северо-Крымский канал к поступлению воды из Днепра. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся", - отметил он.

По словам политика, он дал команду председателю ведомства Игорю Вайлю готовить к приему воды с Украины.

Напомним, ранее именно Украина удовлетворяла до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, куда поступала вода их Днепра. После воссоединения Крыма с РФ подача воды по нему была полностью прекращена в одностороннем порядке.