Грузия призвала мировое сообщество остановить "российскую агрессию"

24 фев. 12:12

Грузия солидарна с народом Украины и призывает остановить всех военную операцию. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

"Грузинская нация шокирована агрессией России в отношении Украины. Мы солидарны с украинским народом и призываем всех остановить военную операцию", - написала грузинский лидер.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал международное сообщество прибегнуть ко всем мерам для того, чтобы остановить явное нарушение международного порядка Россией и избежать последующей военной эскалации.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.