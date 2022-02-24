ЛДПР поддержала спецоперацию Путина на Украине

24 фев. 12:01

Решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является примером дальновидной и упредительной политики, говорится в заявлении фракции ЛДПР.

"Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России - это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики", - указано в документе.

Также в заявлении отмечается, что парламентарии гордятся "русской армией за проявляемый сегодня профессионализм по обеспечению безопасности России и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов", передает ТАСС.