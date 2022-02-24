Ильхам Алиев: формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция может быть сформирован в будущем

24 фев. 11:46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция может быть сформирован уже в ближайшем будущем.

"Он еще не формализован, еще не было встреч министров иностранных дел, не говоря уже о президентах, но он формируется. Он формируется на основании общих интересов, прагматизма и схожести", - сказал глава государства на вчерашней встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Азербайджанский лидер отметил общие черты систем управления и ценностей, которым привержены три страны. В этой связи он с удовлетворением отметил доверительные отношения между лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Оба они об этом публично говорят. Я думаю, недалек тот день, когда мы будем уже формализовать эти отношения. <...> Поскольку Азербайджан является союзником России и Турции, то тут как бы уже напрашивается следующий шаг. Это дело не наше, но мы со своей стороны всегда работали над сближением интересов двух стран", - сказал Ильхам Алиев.

Он также назвал историческим достижением Декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, подписанную во вторник в Москве.

Напомним, 22 февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По итогам переговоров стороны подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Декларация состоит из более чем 40 пунктов и охватывает важнейшие сферы взаимодействия двух стран.