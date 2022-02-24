Ильхам Алиев: в Азербайджане нет запрета на въезд лиц с армянскими фамилиями

24 фев. 11:41

Граждане различных стран с армянскими фамилиями могут беспрепятственно приезжать в Азербайджан. Об этом заявил президент АР Ильхам Алиев на прошедшей накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

В ответ на соответствующий вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян Ильхам Алиев заявил, что информация о якобы существующем "запрете на въезд по этническому принципу" не соответствует действительности.

"Многочисленные визиты армянского народа в Азербайджан тому свидетельство. Они участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Евроигры, команда из Армении участвовала. Я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль, он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото", - приводит слова главы государства ТАСС.

Ильхам Алиев напомнил и о визите католикоса всех армян Гарегина II в Баку, где он посетил армянcкую церковь и удивился, что там хранится свыше 5 тыс книг на армянском языке. "Таких примеров я могу привести много: и депутаты, и общественные деятели, и граждане других стран с армянскими корнями", - пояснил глава государства.

Президент пояснил, что азербайджанские власти отвечают за безопасность своих граждан и гостей, поэтому они просят, чтобы граждане Армении или лица с армянскими фамилиями перед приездом в Азербайджан информировали соответствующие органы, в частности если речь идет о РФ.

"Были случаи, когда было отказано во въезде, но они случались именно потому, что эти формальности не были соблюдены", - пояснил глава государства.

Ильхам Алиев уточнил, что в Азербайджане продолжают жить определенное число армян, и "им никто не предъявляет никаких претензий".

Наконец, президент пригласил Маргариту Симоньян посетить Азербайджан вместе со съемочной группой, чтобы она могла сама убедиться в отсутствии таких запретов.