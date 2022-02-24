Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в развитии русского языка

24 фев. 11:31

Азербайджан заинтересован в развитии русского языка, руководство республики прилагает усилия по его сохранению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Что касается обучения на русском языке: да, это сознательная политика. Это мы делаем, естественно, в первую очередь для себя, чтобы те, кто хочет обучаться на русском языке - и азербайджанцы, и не азербайджанцы - имели такую возможность", - сказал он на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"Востребованность русского сектора, как мы называем, в школах большая. И обучаются, как я говорил, и азербайджанцы, и не азербайджанцы. Более 140 тыс детей и более 15 тыс азербайджанских граждан обучаются в вузах на русском отделении", - привел данные азербайджанский лидер.

Далее он отметил, что в республике действует государственный вуз – Славянский университет, где изучают русский и другие славянский языки.

Также Ильхам Алиев обратил внимание на то, что и в России существуют отделения обучения на азербайджанском языке, действует около 80 школ. "Мы это очень приветствуем с тем, чтобы азербайджанцы и граждане России, те, кто здесь работает, и их дети могли бы тоже учиться на своем языке", - добавил глава государства.