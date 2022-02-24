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Источник: похищенную "невесту" и "жениха" ищут в Ингушетии

Источник: похищенную &quot;невесту&quot; и &quot;жениха&quot; ищут в Ингушетии

Полиция в Ингушетии разыскивает молодого человека, подозреваемого в похищении девушки для вступления с ней в брак, об этом рассказал информированный источник.

"24 февраля 51-летняя жительница ингушского села Экажево Назрановского сообщила полиции о том, что в среду ее дочь 1995 года рождения с целью вступления в брак похитил мужчина, проживающий в Северной Осетии" - цитирует его "Интерфакс".

Уточняется, что у потерпевшей был с собой паспорт и мобильный телефон. Полицейские выясняют, где находятся девушка и ее похититель.

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