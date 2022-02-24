РЖД пустят дополнительные поезда с Юга России

"Российские железные дороги" организуют дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга РФ, об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
"Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны", - заявили в компании.
Подчеркивается, что цены на билеты будут заморожены, так что повышенный спрос не отразится на стоимости проезда.
Информация о назначенных поездах будет публиковаться дополнительно.
"Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме", - добавили в компании.
Напомним, ранее сегодня Росавиация сообщила о приостановке полетов в ряд городов Юга России до 2 марта.