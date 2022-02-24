В Грузии выявили еще 8 455 больных коронавирусом

24 фев. 10:57

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 8 455, скончался 41 человек, - сообщили в Минздраве страны.

В то же время за последние 24 часа от болезни в стране вылечились 18 206 человек, за сутки было сделано 36 918 тестов, которые показали, что доля инфицированных из общего числа протестированных составляет 22,9%- передает Sputnik Грузия.

К этому времени в Грузии сделано 2 808 278 прививок от коронавируса, всего в стране с начала пандемии по сегодняшний день выявлено 1 584 454 случая заражения.