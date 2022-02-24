ФРГ закрывает "Северный поток-2" и отказывается от газа из РФ

24 фев. 10:51

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода "Северный поток-2" невозможен

"Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе "Северный поток-2" мог бы быть запущен", - сказал он.

Далее Хабек отметил, что после военной операции России на Украине ФРГ будет покупать газ и уголь в других странах.

Ранее сообщалось, что цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до $1400 за тысячу куб м.