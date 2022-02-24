Российская армия нейтрализовала ВВС Украины

Буквально в первые часы с начала российской военной операции по защите Донбасса российскими военными была выведена из строя военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины, - сообщает Минобороны РФ.

При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, а высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

Военные погранслужбы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, а средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции, - отметили в Минобороны России.

Также в ходе наступления, предпринятого народной милицией ЛНР совместно с российскими военными в районе 7:00 мск, взяты под контроль поселок Станица Луганская и город Счастье, - сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.

В ходе боев у города Счастье были сбиты два беспилотника Bayraktar ВС Украины. В то же время у руководства ДНР появилась информация, что Служба безопасности Украины запланировала подрыв двух предприятий в Мариуполе.

О жертвах со стороны народной милиции ЛНР и ДНР или российских военных не сообщается, за исключением того, что из-за попадания украинского снаряда при обстреле Горловки в ДНР пострадали четыре человека.

Украинские авиаторы закрыли небо страны для гражданских лайнеров, российские авиаторы отменили более 200 рейсов в направлении Юга России, от полетов на Украину также отказались казахстанские и турецкие авиакомпании.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нейтрализация ключевых объектов военной инфраструктуры Украины будет осуществлена меньше чем за сутки.



"Удары наносятся высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, причем исключительно по военной инфраструктуре Украины. Параллельно решается задача лишения генерального штаба ВСУ возможности централизованного управления войсками. Выводится из строя сеть военных аэродромов Украины, уничтожаются средства ПВО и оперативно-тактические ракеты. Мы можем сказать, что эти задачи будут решены в течение первых 8-12 часов военной операции России, возможно, еще быстрее", - сообщил он.



Однако на этом операция не завершится. "После первой фазы, очевидно, российская армия пересечет государственную границу Украины и начнет движение вперед. Рубежи проведения операции пока неизвестны, можно только дать экспертную оценку возможных вариантов. Один вариант – достижение рубежа Днепра, где российская армия остановится, включая установление контроля над юго-восточной частью Украины с выходом на Приднестровье. Возможно, будет принято решение установления контроля и над западной частью Украины", - поведал Игорь Коротченко.



Западные военные объекты в это время будут эвакуированы из Украины. "Уже сейчас идет их эвакуация. Западный военный персонал покидает территорию Украины, никто там оставаться не будет. Очевидно, покидать Украину они будут в спешке, примерно как покидали Афганистан", - прогнозирует главный редактор журнала "Национальная оборона".