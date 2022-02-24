Украина подтвердила ввод российских войск по всему периметру границы

24 фев. 10:27

Украинская государственная пограничная служба сообщает, что российские войска пересекли государственную границу практически на всем ее протяжении.

"Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", - говорится на странице ведомства в Facebook.

В погранслужбе уточняют, что Черниговской области техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч", а также по другим направлениям. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области, в направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Кроме того, в погранслужбе заявляют, что были обстреляны большинство погранподразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.