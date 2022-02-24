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Украина подтвердила ввод российских войск по всему периметру границы

Украина подтвердила ввод российских войск по всему периметру границы

Украинская государственная пограничная служба сообщает, что российские войска пересекли государственную границу практически на всем ее протяжении.

"Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", - говорится на странице ведомства в Facebook.

В погранслужбе уточняют, что Черниговской области техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч", а также по другим направлениям. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области, в направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Кроме того, в погранслужбе заявляют, что были обстреляны большинство погранподразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

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