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Центробанк РФ принимает меры для стабилизации на финансовом рынке

Центробанк РФ принимает меры для стабилизации на финансовом рынке

Центральный Банк России примет ряд мер в целях стабилизации на финансовом рынке, такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

В их числе - интервенции на валютном рынке, расширение ломбардного списка, операции по дополнительному предоставлению банкам ликвидности.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты", - цитирует сообщение ТАСС.

В ЦБ подчеркнули, что как у регулятора, так и у финансовых организаций есть четкие планы действий на случай любого развития событий.

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