Ялта частично останется без воды 

24 фев. 10:05

Восемь улиц Ялты останутся без воды до 17 часов 24 февраля, информирует пресс-служба ГУП "Водоканал Южного берега Крыма". Сообщается, что это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Временная приостановка подачи воды коснется жителей улиц Халтурина, Лукомского. Щорса, Кирова, Мухина, Южнобережного шоссе, а также переулках Лукомского и Халтурина. Также не будет холодной воды и в пгт Ореанда.

"Возможна приостановка водоснабжения на улице Севастопольское шоссе и в переулке Севастопольском", - добавили в компании.