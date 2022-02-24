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Ялта частично останется без воды 

Ялта частично останется без воды 

Восемь улиц Ялты останутся без воды до 17 часов 24 февраля, информирует пресс-служба ГУП "Водоканал Южного берега Крыма". Сообщается, что это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. 
Временная приостановка подачи воды коснется жителей улиц Халтурина, Лукомского. Щорса, Кирова, Мухина, Южнобережного шоссе, а также переулках Лукомского и Халтурина. Также не будет холодной воды и в пгт Ореанда. 
"Возможна приостановка водоснабжения на улице Севастопольское шоссе и в переулке Севастопольском", - добавили в компании.

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