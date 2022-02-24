Южная Корея не торопится с антироссийскими санкциями

24 фев. 9:57

Южная Корея готова присоединиться к антироссийским санкциям, но лишь в случае "полномасштабного вторжения" на Украину, - говорится в опубликованном сегодня сообщении южнокорейского МИД.

"У нашего правительства нет другого выбора, кроме как присоединиться к санкциям против России, включая экспортные ограничения, в случае каких-либо полномасштабных военных действий России", - цитирует заявление МИД РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

Правительство Южной Кореи проводит "тесные консультации" с дружественными государствами, в том числе США, по этому вопросу, - говорится в заявлении.