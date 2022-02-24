РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Слуцкий: решение РФ о проведении операции на Украине – необходимость

Слуцкий: решение РФ о проведении операции на Украине – необходимость

Россия не намерена захватывать Украину, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, уточнив, что речь идет о помощи признанным Москвой государствам.

"Мы не собираемся развязывать никакой войны. Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют на самой Украине и не только", - сказал он в беседе с журналистами.

Далее парламентарий отметил, что речь "идет именно об обеспечении безопасности в границах сегодняшних Донецкой и Луганской [народных] республик", передает ТАСС.

2270 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version