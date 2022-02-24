Коронавирус уходит из Казахстана

24 фев. 9:37

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Более ста заболевших отмечено только в Алматы – здесь 158 новых инфицированных, - передает Sputnik Казахстан.

В Северо-Казахстанской области – 68 новых заболевших, в Карагандинской и Павлодарской областях – по 47 пациентов, в Костанайской области 44 инфицированных, в столице страны Нур-Султане - 43 носителя заболевания.

В остальных регионах число новых пациентов не превышает 30.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждено 1 300 730 случаев коронавируса, за это время выздоровело 1 261 996 человек.