СМИ: США и их союзники вводят "полномасштабные" антироссийские санкции

24 фев. 8:44

США и их союзники сегодня введут "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.

"Полномасштабные санкции против России будут развернуты США и союзниками в четверг", - сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает РИА Новости.

Сначала президент США Джо Байден обсудит ситуацию с коллегами по "Большой семерки", а "вскоре после полудня", по данным пула Белого дома, выступит с заявлением о "дальнейших последствиях" для России, - говорится в сообщении.