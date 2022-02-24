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Московская биржа приостановила все торги

Московская биржа приостановила все торги

Московская биржа приостановила все торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, - сообщила торговая площадка.

"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня после открытия торгов российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ: курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, а индекс Мосбиржи упал на 11,3%.

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