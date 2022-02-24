Российские военные не обстреливают мирных жителей Украины – Минобороны РФ

24 фев. 8:28

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, - сообщили в министерстве обороны страны.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны.

"Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.