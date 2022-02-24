Юг России закрыт для гражданской авиации

24 фев. 7:53

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, - говорится в уведомлении авиавластей РФ.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами… далее по западной границе Украины... далее по западной границе Республики Беларусь", - говорится в уведомлении, передает РИА Новости.

Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации, - отмечается в документе.