Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Лукашенко

24 фев. 7:46

Президент России Владимир Путин сегодня утром по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной, передает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

"Примерно в 5 утра (совпадает с мск) сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого", передает РИА Новости.