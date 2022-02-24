Байден выступит с обращением к народу США по ситуации вокруг Украины

24 фев. 7:27

Президент США Джо Байден заявил, что сегодня обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

В заявлении, опубликованном после обращения к народу президента РФ Владимира Путина, Байден анонсировал встречу с лидерами стран G7, а также обращение к американцам, "чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности", - передает РИА Новости.

Американский лидер добавил, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО, чтобы гарантировать России "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса". "Мир призовет к ответу Россию", - заявил он.

Байден уверен, что Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, которая одна ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой конфликт.