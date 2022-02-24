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Украина закрыла небо для гражданской авиации

Украина закрыла небо для гражданской авиации

Украина ограничила полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства страны из-за возможных угроз гражданской авиации, - сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.

"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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