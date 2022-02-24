Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде городов страны

24 фев. 6:54

Украинские СМИ сообщают, что в ряде городов Украины слышны взрывы – они раздаются в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске.

"В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе", - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское информационное агентство УНИАН.

В украинской столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины.

"Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь", - добавляет агентство.

Ранее корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс во время прямого включения из украинской столицы Киева сообщил, что слышит семь-восемь отдаленных взрывов.

Коллега Чэнса Кларисса Уорд в прямом включении из Харькова также сообщила, что слышит отдаленный рокот.