ООН призвала Россию и Украину сесть за стол переговоров

24 фев. 6:38

ООН призывает Россию и Украину к диалогу и дипломатии для разрешения сложившегося кризиса, - заявила минувшей ночью заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Президент Украины Владимир Зеленский несколько ранее этим вечером призвал к продолжению дипломатии. Президент РФ Владимир Путин тоже говорил о своей постоянной готовности участвовать в диалоге. Мы поощряем подобные усилия, даже в этот поздний час", - сказала ДиКарло в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, инициированного Украиной, передает РИА Новости.

Сотрудники ООН по-прежнему остаются на Украине и продолжают оказывать гуманитарную помощь ее народу. "Все стороны должны обеспечить их безопасность", - подчеркнула ДиКарло.