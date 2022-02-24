Блинкен заявил о возможном начале российского "вторжения на Украину"

24 фев. 6:25

У США есть все основания предполагать, что Россия "может начать что-то похожее на полномасштабное вторжение на Украину уже этой ночью", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Да. К сожалению, Россия привела свои войска к полной готовности вдоль границы с Украиной - на севере, на востоке, на юге. Похоже, все готово для того, чтобы Россия предприняла крупную агрессию против Украины", - ответил Блинкен на вопрос, существует ли вероятность, что Россия осуществит нападение на Украину нынешней ночью, передает "Интерфакс".

В то же время госсекретарь США отметил, что все еще есть возможность предотвратить "серьезную агрессию".

"Мы нанесли России сильный удар - не только мы, но и в унисон с Европой, в унисон с другими союзниками и партнерами пошли против крупных финансовых институтов, свернули крупный проект, так называемый трубопровод "Северный поток - 2". ...Мы очень ясно дали понять вместе со всеми нашими союзниками и партнерами, что в будущем будут серьезные последствия", - заключил Блинкен.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2", а Минфин США в связи со введением этих санкций распорядился ко 2 марта завершить все операции с этой компанией.