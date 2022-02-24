Путин: Россия начинает военную операцию по защите Донбасса

24 фев. 6:09

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня утром выступил с обращением к народу страны, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

"При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - сказал Путин в телеобращении к россиянам, отметив, что РФ считает важным, чтобы правом самоопределения могли воспользоваться все народы Украины. Действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от "тех, кто взял Украину в заложники", - отметил российский лидер.

"Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.

По словам главы государства, столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", - сказал Путин.

"Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - сказал Путин в обращении к россиянам.

"Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причём также как и на Донбасс, своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов - пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны", - сказал Путин.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, - указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.

Также президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины, заявив, что крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых угроз: он призвал к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед.

"Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете "нациками". Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор - быть со своей исторической Родиной, с Россией. И мы это поддержали", - сказал он в своем обращении.

"Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня", - заявил Путин, призвав к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений.

"Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это", - сказал президент РФ.

В основе политики России - свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - сказал он.

Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь, подчеркнув, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ.

НАТО, отметил президент, приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", - сказал он.

Россия будет стремиться к демилитаризации Украины, а вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, а в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно, поскольку справедливость и правда на стороне России - подчеркнул Путин.

Также Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, - отметил российский президент, выразив уверенность, что военнослужащие России профессионально и мужественно исполнят свой долг.