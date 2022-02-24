Сочи ждет наплыва туристов на мартовские праздники

24 фев. 1:25

Курорты Сочи сохраняют первенство по бронированию туров с кешбэком на начало марта, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Доля бронирований Сочи на Международный женский день 8 Марта превысила 50%, и, как полагают в администрации города-курорта, туристам нравится возможность выбора отдыха – либо в горном кластере либо на побережье, - передает "АиФ-Юг".

На курортах Красной Поляны в марте горнолыжный сезон еще не окончен.

Напомним, с начала года в горном кластере Сочи отдохнули 600 тыс человек: только за последние сутки на курортах горного кластера побывали 29 тыс человек.