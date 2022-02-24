SCAT вводит индивидуальный подход к каждому пассажиру

24 фев. 0:02

Крупнейшая казахстанская авиакомпания SCAT Airlines с хабами в Актау, Алмате, Нур-Султане и Шымкенте вводит в свою работу современные IT-решения, которые повысят операционную эффективность и позволят гибко управлять продажами и дистрибуцией, - рассказал президент компании Владимир Денисов.

"Сейчас продукт по прямым продажам агентов на стадии внедрения. Все остальные функции уже работают. Активный процесс внедрения системы занял до одного года - у нее очень много модулей, которые позволяют автоматизировать и обеспечат цифровизацию всех решений", - сообщил коммерческий директор SCAT Николай Буряков, передает "АиФ-Казахстан".

Новая система уже доступна для пассажиров компании - они позволят авиаперевозчику управлять бронированием и производить регистрацию пассажиров, технологии позволят управлять посадкой пассажиров и с компьютеров, и с мобильных устройств.

Новые подходы позволят быстро модифицировать продукты под потребности пассажиров, чтобы предоставлять лучший в своем классе опыт авиапутешествий – так, регистрация для пассажиров будет доступна с выбором места с момента приобретения билета, также они смогут сразу приобрести дополнительные услуги.

Это обеспечит индивидуальный подход к пассажирам компании, который будет формироваться за счет сбора данных и их обработки.