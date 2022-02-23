ДНР и ЛНР просят Путина помочь отразить военную агрессию Украины

23 фев. 23:53

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Путина "оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима", об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фотографии обращений публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В них говорится, что военная агрессия со стороны Украины усиливается, продолжается геноцид мирного населения, в связи с этим власти проводят его эвакуацию. Такие действия Киева говорят о том, что он не намерен выполнять Минские соглашения и останавливать войну в Донбассе, а напротив - увеличивает военное присутствие на линии соприкосновения при поддержке запада.

"В связи со сложившейся обстановкой и в соответствии со статьями 3 и 4 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима в отношении населения Донецкой Народной Республики", - сказано в обращении Пушилина.

"С целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы, на основании статей 3, 4 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией от 21.02.2022 прошу Вас оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - говорится в обращении Пасечника.