В Краснодаре стартовал чемпионат России по боксу

23 фев. 23:45

Сегодня в краснодарском дворце спорта "Олимп" был дан старт всероссийским соревнованиям по боксу, посвященным памяти заслуженного тренера СССР Артема Александровича Лаврова, сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках открытия турнира состоялся парад участников и судей, среди которых 21 человек является арбитром международной и всероссийской категории. В ходе соревнований будут определены победители в 13 весовых категориях среди мужчин и в пяти категориях среди женщин. Всего в соревнованиях принимают участие 164 спортсмена из 26 регионов страны в возрастной категории от 19 до 40 лет, - передает "АиФ-Юг".

В период с 23 по 25 февраля во всех весовых категориях состоятся предварительные поединки, финальные бои пройдут в субботу, 26 февраля.