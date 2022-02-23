Украина готова забыть о своих освободителях

23 фев. 23:06



Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду страны законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

"Учитывая вооруженную агрессию России против Украины как одной из стран-участниц соглашения, существенные отличия на Украине и других странах-участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны, есть необходимость выйти из соглашения", - говорится в пояснительной записке к проекту, передает РИА Новости.

Напомним, документ был подписан в Душанбе 3 сентября 2011 года.