В Казахстане изобрели ледокол для очистки дорог

24 фев. 5:29

Дороги в Казахстане будут чистить ото льда по-новому, ученые из Восточно-Казахстанского технического университета изобрели особый ледокол, сообщается на сайте министерства образования и науки республики.

"Самое трудное в работе коммунальных служб - убрать последнюю пленочку льда, которая находится на асфальте. Когда ее убирают фрезерными машинами, которые копают или режут, портится несущее полотно асфальта. <…> Соответственно, задача состояла в следующем: как разбить лед и сохранить при этом дорожное покрытие", - поделился доктор технических наук, профессор школы машиностроения ВКТУ имени Д. Серикбаева Михаил Дудкин.

Инновационное энергосберегающее оборудование для очистки дорог и тротуаров в зимнее время эффективно удаляет лед и не портит асфальт. Кроме того, казахский дорожный ледокол в разы дешевле зарубежных аналогов. Конструкцию можно легко скооперировать с дорожной щеткой.

Дудкин уверен, что новое оборудование будет способствовать сокращению расходов из бюджета на ежегодный ремонт дорог.