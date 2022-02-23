Махачев планирует подраться за титул чемпиона UFC в конце года

23 фев. 23:25

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет бой за чемпионский титул организации в конце 2022 года. .

"Я планирую победить и подраться за титул в Абу-Даби в конце года", - сказал он, передает ТАСС.

"Я думаю, что чемпионом будет Чарльз Оливейра. Я недооценивал его перед боем с Дастином Порье, но сейчас я изменил мнение. Мне должны будут дать бой за титул, потому что мне уже не с кем будет здесь драться", - добавил боец.

Напомним, что россиянину 26 февраля предстоит поединок с американцем Бобби Грином на турнире UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.